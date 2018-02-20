《傳聞》新春期間深圳主要景點，包括世界之窗，遊客按年增長接近一成，消息有利中旅國
際（００３０８）表現。上周四（１５日）企穩於２﹒７５元，有力重上２﹒８元至
２﹒９元高位。
另一方面，新春期間內地電影票房火熱，據悉首日票房已較去年同期急升五成以上，相關電
影概念股有望借勢炒上。ＩＭＡＸ中國（０１９７０）上周四（１５日）力守２２元，短期上試
２３元至２４元阻力位。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
20/02/2018 09:01
《傳聞》新春效應落行中旅國際（０３０８）ＩＭＡＸ（１９７０）
《傳聞》新春期間深圳主要景點，包括世界之窗，遊客按年增長接近一成，消息有利中旅國
際（００３０８）表現。上周四（１５日）企穩於２﹒７５元，有力重上２﹒８元至
２﹒９元高位。
另一方面，新春期間內地電影票房火熱，據悉首日票房已較去年同期急升五成以上，相關電
影概念股有望借勢炒上。ＩＭＡＸ中國（０１９７０）上周四（１５日）力守２２元，短期上試
２３元至２４元阻力位。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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