《傳聞》澳博（００８８０）力爭上葡京年底開幕

《傳聞》澳博（００８８０）表現落於其他濠睹股，據悉澳博力爭上葡京在今年底開幕，宜

在７﹒４元至７﹒５元水平，可趁低吸納值，作中線投資。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

