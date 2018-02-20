《傳聞》山東如意欲購Ｔｏｐｓｈｏｐ母企Ａｒｃａｄｉａ

《傳聞》市場消息透露，紡織公司山東如意正與富商Ｐｈｉｌｉｐ Ｇｒｅｅｎ磋商，擬購

買其所持有的全部或部分英國時裝公司Ｔｏｐｓｈｏｐ母企Ａｃｒａｄｉａ集團的股權，拓展其

於歐洲時裝的業務。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

