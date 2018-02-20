《傳聞》紫金（０２８９９）與Ａｃａｃｉａ洽談坦桑尼亞組合資

《傳聞》市場消息透露，山東黃金（滬：６００５４７）和紫金礦業（０２８９９），分別

與Ａｃａｃｉａ Ｍｉｎｉｎｇ的大股東Ｂａｒｒｉｃｋ Ｇｏｌｄ，商討在坦桑尼亞的金礦成

立合資公司。

據悉，Ａｃａｃｉａ還和中國黃金集團商談了合作事宜，目前正在討論５０與５０的合資，

不過最後的合資持股比例還在談判。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

