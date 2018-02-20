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即市新聞

20/02/2018 15:58

《魚缸博客》上藥（２６０７）前景吸引，估值低殘可考慮現價上車

　　《魚缸博客》花旗國魚缸上個禮拜強勢反彈超過４巴仙，香江呢邊仲巴閉，雖然雞年最後一
個禮拜只有三日半嘅時間Ｔｒａｄｅ，但經歷完小股災後，香江都同時展開報復式反彈，成個星
期升咗１６０８點或超過半成。
　　放完一連四日農曆新年假，今日（２０日）大象（００００５）同小象（０００１１）率先
開齋放榜，之但係花旗國投行一哥高佬上個禮拜已經唱好，缸友起勢偷步炒高。可惜，大象去年
成績令缸友大失所望，食完晏晝返嚟仲一度急插超過３巴仙至８０﹒８５銀。大象腳軟，小象就
算成績交到貨都無運行，缸友反而趁好消息出貨，最多倒插近兩巴仙。
　　雖然大象未能出師報捷，但嚟緊下個禮拜就到生發發（００３８８）放榜，後市仲有希望。
其實除咗留意藍戰士業績外，神州醫藥佬都係一個好值得留意嘅板塊，北京兩會又即將喺三月頭
召開，醫藥都係屬於熱門國策題材之一，所以後市都可以繼續睇好。
　　事實上，「孖屐」一直以嚟嘅行業焦點都集中喺中生製藥（０１１７７）同石藥
（０１０９３）等研發能力較高嘅醫藥佬，而藥物分銷佬就比較少人吼，龍頭上海醫藥
（０２６０７）舊年表現相當一般，只係升咗近２２巴仙。估值方面，上藥今年預測市盈率只有
１３倍左右，另一位藥物分銷一哥國藥（０１０９９）都有１５倍，而中生製藥同石藥都分別有
３８﹒６倍同３９﹒６倍。
　　上藥業務發展亦相當理想，舊年洗咗近６億美金，買起花旗國藥物分銷巨頭之一康得樂旗下
嘅康得樂馬來西亞所有股權。康得樂馬來西亞喺神州嘅規模都唔可以睇小，佢嘅分銷網絡覆蓋神
州３２２個城市，單喺舊年上半年收入就有２５５億人仔。
　　此外，康得樂喺神州擁有３０間ＤＴＰ（Ｄｉｒｅｃｔ－Ｔｏ－Ｐａｔｉｅｎｔ）藥房，而
上藥喺華北同華東就擁有超過４０間ＤＴＰ藥房。由於ＤＴＰ藥房主要銷售高毛利嘅專業藥物，
加上中央將會投資４７５億人仔去提升基層醫療服務，預期專業藥物會持續增長，隨住上藥喺
ＤＴＰ藥房嘅「孖屐」規模不斷擴大，野村早排出報告話，上藥今年至２０２１年分銷業務收入
可提升近１１巴仙，至超過２３巴仙，首予「掃貨」評級，「他屐」３３﹒６銀，以現價計，大
嗱嗱有近七成潛在升幅。
　　走勢方面，上藥喺今個月頭低見１８﹒２銀創超過一年新低後，開始跳彈床，現時反彈幅度
唔算大，可以考慮喺現價作部署。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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