《傳聞》粵海投資（００２７０）昨日（２０日）逆市上升８％，以１１﹒９８元。傳聞粵
投拓展大灣區商機，包括區內污水與供水項目，吸引基金落行。粵投股價如能上破１２﹒１６元
的一年高位，下一個目標價位為１３元。
另一方面，內地公立醫院加速改革，部分會併入大型公立醫院，部分則轉為民營醫院，消
息有利力拓民營醫院的鳳凰醫療（０１５１５），昨日（２０日）股價逆市上升０﹒３２元，以
１０﹒８６元收市，短線上試１１元阻力位。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
21/02/2018 09:01
《傳聞》粵投（２７０）拓大灣商機，醫院改革捧鳳凰（１５１５）
《傳聞》粵海投資（００２７０）昨日（２０日）逆市上升８％，以１１﹒９８元。傳聞粵
投拓展大灣區商機，包括區內污水與供水項目，吸引基金落行。粵投股價如能上破１２﹒１６元
的一年高位，下一個目標價位為１３元。
另一方面，內地公立醫院加速改革，部分會併入大型公立醫院，部分則轉為民營醫院，消
息有利力拓民營醫院的鳳凰醫療（０１５１５），昨日（２０日）股價逆市上升０﹒３２元，以
１０﹒８６元收市，短線上試１１元阻力位。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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