《傳聞》市場消息稱，五礦資源（０１２０８）正逐步增加銅鋅等產能，有利業績表現，支
持昨日股價逆市上升０﹒１６元，以５﹒７元，成交增加至８６００萬元，短期股價預期維持強
勢，但６元阻力不輕，宜趁機獲利回吐。
另一方面，比亞迪（０１２１１）昨日（２０日）一度升近７４元阻力，收市報７２﹒５５
元，上升０﹒４５元。據悉，比亞迪進一步研發全新的新能源車，售價與毛利可能會較高，因而
持續吸引資金入市，但７４至７５元阻力頗大。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
21/02/2018 09:01
《傳聞》五礦（１２０８）銅鋅增產，比亞迪（１２１１）研新車系
《傳聞》市場消息稱，五礦資源（０１２０８）正逐步增加銅鋅等產能，有利業績表現，支
持昨日股價逆市上升０﹒１６元，以５﹒７元，成交增加至８６００萬元，短期股價預期維持強
勢，但６元阻力不輕，宜趁機獲利回吐。
另一方面，比亞迪（０１２１１）昨日（２０日）一度升近７４元阻力，收市報７２﹒５５
元，上升０﹒４５元。據悉，比亞迪進一步研發全新的新能源車，售價與毛利可能會較高，因而
持續吸引資金入市，但７４至７５元阻力頗大。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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