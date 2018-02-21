《傳聞》五礦（１２０８）銅鋅增產，比亞迪（１２１１）研新車系

《傳聞》市場消息稱，五礦資源（０１２０８）正逐步增加銅鋅等產能，有利業績表現，支

持昨日股價逆市上升０﹒１６元，以５﹒７元，成交增加至８６００萬元，短期股價預期維持強

勢，但６元阻力不輕，宜趁機獲利回吐。

另一方面，比亞迪（０１２１１）昨日（２０日）一度升近７４元阻力，收市報７２﹒５５

元，上升０﹒４５元。據悉，比亞迪進一步研發全新的新能源車，售價與毛利可能會較高，因而

持續吸引資金入市，但７４至７５元阻力頗大。





《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

