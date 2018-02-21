《傳聞》港交所（００３８８）委任史美倫為首位女性主席

《傳聞》據知情人士透露，港交所（００３８８）擬委任史美倫為下一任主席，接替將於４

月份任期結束的周松崗主席一職，惟港交所發言人對外電查詢不予置評。

若屬實，現年６８歲的史美倫將成為港交所首位女性主席。她目前擔任滙豐控股的獨立非執

行董事、行政會議的非官守議員，以及港交所董事。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

