《傳聞》知情人士透露，蘋果公司正在洽商首次直接從礦企長期購買鈷。在行業擔心電動汽
車蓬勃發展，可能引發重要電池原料鈷出現短缺之際，蘋果此舉意在確保其未來有充足的供應。
報道指，蘋果電子產品的電池都會用到鈷，其是世界上最大的鈷最終用戶之一，但到目前為
止，蘋果公司一直把這種金屬的採購留給其電池生產商處理。
根據其中一位知情人士稱，蘋果正在尋求鎖定每年數千噸的供應合約，合約期限五年或更長
。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
21/02/2018 15:16
《傳聞》蘋果正洽商首次直接從礦企購買重要電池原料鈷
《傳聞》知情人士透露，蘋果公司正在洽商首次直接從礦企長期購買鈷。在行業擔心電動汽
車蓬勃發展，可能引發重要電池原料鈷出現短缺之際，蘋果此舉意在確保其未來有充足的供應。
報道指，蘋果電子產品的電池都會用到鈷，其是世界上最大的鈷最終用戶之一，但到目前為
止，蘋果公司一直把這種金屬的採購留給其電池生產商處理。
根據其中一位知情人士稱，蘋果正在尋求鎖定每年數千噸的供應合約，合約期限五年或更長
。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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