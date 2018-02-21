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即市新聞

21/02/2018 11:58

《魚缸博客》ＡＩＡ（０１２９９）憧憬業績，６３蚊低吸博反彈！

　　《魚缸博客》雖然花旗國魚缸跪低，但好彩恆指夜期高水９３點報３０９６７，今日（２１
日）香江魚缸再被頑皮「金犬」玩到頭擰擰，先高開１７６報３１０５０，但說時遲那時快，孖
屐隨即急轉彎，失守三萬一千關口，正當缸友有點徬徨之際，股王ＱＱ（００７００）、內地錢
莊再度夾高，魚缸倒升近４００點呀。Ｗｏｗ，股市真係好難捉摸呀！
　　照依個勢來睇，博客認為各位缸友唔使驚，縱使大市成交額唔算多，但相信係因為滬深個孖
屐仲未復市之故。所以，預料Ａ場明天（２２日）近來狗年開市後，香江大價藍戰士可望借北水
之勢而走高，刺激孖屐挑戰廿天線（約３１６００點）樓上。
　　目前孖屐踏入藍籌業績期，博客建議各位鄉親父老可吼實呢隻ＡＩＡ（０１２９９）呀！由
於ＡＩＡ將會喺下周二（２７日）派成績表，可望短期內仍可借勢博炒上。　　
　　派成績表前，當然要聽下大行點講啦！先係麥格理畀ＡＩＡ「拋貨」評級，原因係反映未來
兩季將會放緩；但係，佢仍預料去年第四季ＶＮＢ仍升９個巴仙添架啵。然而，若未有貨嘅缸友
，仲可以留意下周二所公布嘅業績多元化增長發展。睇好ＡＩＡ嘅缸友，就要留意一下業績會唔
會有個小驚喜啦！
　　另一邊廂，野村就重申ＡＩＡ「中性」評級，仲話受惠年度化保費增長２２巴仙所帶動，所
以就估計，去年新業務增２４巴仙至３４億美金，按年仲升２５巴仙添，因此上調盈測１２巴仙

　　睇番公仔圖，目前ＡＩＡ嘅１４日ＲＳＩ仍處於約４９，即係中軸線水平。睇好ＡＩＡ後市
嘅缸友，不妨在６３蚊吸納，上望６６蚊！
　　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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