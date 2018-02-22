《傳聞共賞》同股不同權諮詢文件明公布，玩具反斗城再關店及裁員

《傳聞共賞》同股不同權諮詢文件明收市後公布

玩具反斗城將再關閉２００家門店及裁員

雲服務需求大落行金蝶（００２６８）

彩電銷售增捧創維（００７５１）



《昔日傳聞》港交所（００３８８）委任史美倫為首位女性主席

天長（０２１８２）孖展暫超購３﹒５倍

內地公立醫院加速改革炒鳳凰醫療（０１５１５）

粵投（００２７０）拓大灣區商機

五礦資源（０１２０８）增加銅鋅等產能

比亞迪（０１２１１）研發高檔新能源車

山東如意欲購Ｔｏｐｓｈｏｐ母企Ａｒｃａｄｉａ

紫金與坦桑尼亞黃金生產商洽談合作

新春效應落行中旅國際（００３０８）ＩＭＡＸ（１９７０）

澳博（００８８０）力爭上葡京年底開幕

蘋果與中國晶片製造商長江存儲洽談訂單

偉業街３８號料短期推售

天然氣價格加速改革

變身有色金屬股，資金捧紫金（０２８９９）

周大福（０１９２９）銅鑼灣舖獲減租３９％

美私募基金黑石９５億美元購回安邦資產

鈷價續高企資金落行洛鉬（０３９９３）

中興（００７６３）快推５Ｇ手機

新奧（０２６８８）ＬＮＧ業務顯著增長

申洲（０２３１３）炒訂單增加

復星贏得法國品牌Ｌａｎｖｉｎ

海航洽售倫敦金絲雀碼頭兩棟寫字樓

內地或遏抑房產信貸

恆大（０３３３３）購大唐證券及大唐期貨

國壽（０２６２８）以３０億澳元洽購ＡＭＰ壽險資產



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

