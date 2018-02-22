《傳聞》市場消息指，玩具反斗城繼早前宣布關閉約１８０家門店後，將再關閉２００家門
店及進一步裁員。有指是次進一步縮減門店是由於公司節日銷售業績不乎預期，確實關閉門店數
量仍在商討中，若有關安排屬實，玩具反斗城的門店總數將較去年申請破產前再減少近一半。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
22/02/2018 09:01
《傳聞》玩具反斗城將再關閉２００家門店及裁員
《傳聞》市場消息指，玩具反斗城繼早前宣布關閉約１８０家門店後，將再關閉２００家門
店及進一步裁員。有指是次進一步縮減門店是由於公司節日銷售業績不乎預期，確實關閉門店數
量仍在商討中，若有關安排屬實，玩具反斗城的門店總數將較去年申請破產前再減少近一半。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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