《傳聞》港交所（００３８８）基本完成草擬引入「同股不同權」上市公司的諮詢文件。據
了解，有關修訂「上市規則」的正式諮詢文件最快明天收市後公布。
據悉，規則條文留有彈性，除會以指引信方式而非明文釐定「新興和創新產業」，也不會詳
細討論會否容許由公司持有具較高投票權的特殊股份。監管當局屬意僅由個人持有特殊股權，但
部分新經濟公司或由企業持有，相關企業的持股能否具特殊股權及限制，諮詢文件未擬就此落下
定案。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
22/02/2018 09:01
《傳聞》同股不同權諮詢文件明收市後公布
《傳聞》港交所（００３８８）基本完成草擬引入「同股不同權」上市公司的諮詢文件。據
了解，有關修訂「上市規則」的正式諮詢文件最快明天收市後公布。
據悉，規則條文留有彈性，除會以指引信方式而非明文釐定「新興和創新產業」，也不會詳
細討論會否容許由公司持有具較高投票權的特殊股份。監管當局屬意僅由個人持有特殊股權，但
部分新經濟公司或由企業持有，相關企業的持股能否具特殊股權及限制，諮詢文件未擬就此落下
定案。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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