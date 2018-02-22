《魚缸博客》渣打（２８８８）業績或有驚喜，現價上車博起飛！

《魚缸博客》神州終於都放完假開工，正當缸友期待「北水」回流，可以令香江魚缸延續噚

日（２１日）升勢時，掌握花旗國魚缸命脈嘅話事人聯儲局，噚晚就公布咗上個月議息會議紀錄

，從文裏行間可見繼續加息機會好大，花旗十年債息更再升上四年高位，三大花旗指數走軟勢頭

下，「北水」都未能救市。

香江魚缸今朝（２２日）跟外圍低開３４７點之後，更加一度失守三萬一關口，大跌約

５００點，雖然之後跌幅收窄爬番上三萬一，但缸友明顯依然心慌慌，各大重磅股跟住跌，香江

地產股當然都走唔甩，有超人誠哥照進嘅長實（０１１１３）更曾跌穿６７銀，博客望住恆指成

分股寥寥可數嘅升幅股，都有Ｄ傷心。睇嚟魚缸反彈嘅機會唔大，反而下晝有機會再度走軟，估

計全日維持喺３０７００至３１２００點水平上落。

雖然魚缸暫時勢頭平淡，但唔少專家對於今年香江魚缸嘅走勢仍然樂觀，所以依家話唔定係

逐步入市嘅時機，不過博客都唔建議大膽炒作，不如趁業績期，入番啲重磅股買份安心，噚日就

建議低吸將於下星期二（２７日）放榜嘅ＡＩＡ（０１２９９），今日就建議同一日派成績表嘅

渣打（０２８８８）！

其實渣打近排都已經預早放風，話考慮恢復派息，而股價近日都跟大市反彈番唔少，就算今

日魚缸回番咁多，但渣打都只係微微跣低唔夠１巴仙，繼續喺２０天線（８９﹒４２５銀）水平

整固，可見抗跌力都好強。美銀美林都已經叫買貨，仲列出三大焦點，話業績主題係實質收入增

長、恢復派息同埋新指引，目標價１０９﹒２４銀。另外，摩通都話相對大象（００００５），

維持較好睇渣打添，缸友不妨跟車炒番轉。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

