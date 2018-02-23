《傳聞共賞》蘋果升級ＡｉｒＰｏｄｓ，聲寶撤銷對海信電器訴訟

《傳聞共賞》蘋果正計劃升級無線耳機ＡｉｒＰｏｄｓ
聲寶撤銷對海信電器訴訟
大灣區快將拍板落行相關概念股
《昔日傳聞》同股不同權諮詢文件明收市後公布
玩具反斗城將再關閉２００家門店及裁員
雲服務需求大落行金蝶（００２６８）
彩電銷售增捧創維（００７５１）
港交所（００３８８）委任史美倫為首位女性主席
天長（０２１８２）孖展暫超購３﹒５倍
內地公立醫院加速改革炒鳳凰醫療（０１５１５）
粵投（００２７０）拓大灣區商機
五礦資源（０１２０８）增加銅鋅等產能
比亞迪（０１２１１）研發高檔新能源車
山東如意欲購Ｔｏｐｓｈｏｐ母企Ａｒｃａｄｉａ
紫金與坦桑尼亞黃金生產商洽談合作
新春效應落行中旅國際（００３０８）ＩＭＡＸ（１９７０）
澳博（００８８０）力爭上葡京年底開幕
蘋果與中國晶片製造商長江存儲洽談訂單
偉業街３８號料短期推售
天然氣價格加速改革
變身有色金屬股，資金捧紫金（０２８９９）
周大福（０１９２９）銅鑼灣舖獲減租３９％
美私募基金黑石９５億美元購回安邦資產
鈷價續高企資金落行洛鉬（０３９９３）
中興（００７６３）快推５Ｇ手機
新奧（０２６８８）ＬＮＧ業務顯著增長
申洲（０２３１３）炒訂單增加
復星贏得法國品牌Ｌａｎｖｉｎ
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確