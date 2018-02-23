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即市新聞

23/02/2018 09:00

《傳聞共賞》蘋果升級ＡｉｒＰｏｄｓ，聲寶撤銷對海信電器訴訟

　　《傳聞共賞》蘋果正計劃升級無線耳機ＡｉｒＰｏｄｓ
　　　　　　　　聲寶撤銷對海信電器訴訟
　　　　　　　　大灣區快將拍板落行相關概念股

　　《昔日傳聞》同股不同權諮詢文件明收市後公布　　　　　
　　　　　　　　玩具反斗城將再關閉２００家門店及裁員
　　　　　　　　雲服務需求大落行金蝶（００２６８）
　　　　　　　　彩電銷售增捧創維（００７５１）
　　　　　　　　港交所（００３８８）委任史美倫為首位女性主席
　　　　　　　　天長（０２１８２）孖展暫超購３﹒５倍
　　　　　　　　內地公立醫院加速改革炒鳳凰醫療（０１５１５）
　　　　　　　　粵投（００２７０）拓大灣區商機
　　　　　　　　五礦資源（０１２０８）增加銅鋅等產能　
　　　　　　　　比亞迪（０１２１１）研發高檔新能源車　
　　　　　　　　山東如意欲購Ｔｏｐｓｈｏｐ母企Ａｒｃａｄｉａ
　　　　　　　　紫金與坦桑尼亞黃金生產商洽談合作
　　　　　　　　新春效應落行中旅國際（００３０８）ＩＭＡＸ（１９７０）
　　　　　　　　澳博（００８８０）力爭上葡京年底開幕
　　　　　　　　蘋果與中國晶片製造商長江存儲洽談訂單
　　　　　　　　偉業街３８號料短期推售
　　　　　　　　天然氣價格加速改革
　　　　　　　　變身有色金屬股，資金捧紫金（０２８９９）
　　　　　　　　周大福（０１９２９）銅鑼灣舖獲減租３９％
　　　　　　　　美私募基金黑石９５億美元購回安邦資產
　　　　　　　　鈷價續高企資金落行洛鉬（０３９９３）
　　　　　　　　中興（００７６３）快推５Ｇ手機
　　　　　　　　新奧（０２６８８）ＬＮＧ業務顯著增長
　　　　　　　　申洲（０２３１３）炒訂單增加
　　　　　　　　復星贏得法國品牌Ｌａｎｖｉｎ
　　　　　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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