《傳聞》北水追捧雄安概念股，大灣區快拍板資金落行相關概念股

《傳聞》市場消息，在兩會之後，雄安新區建設將有好消息出台，吸引北水追捧相關概念股

。股價落後多時的金隅集團（０２００９），昨日（２２日）突然逆市發力上升近７％，以３﹒

７３元，短期目標上試４元阻力位。

另一方面，粵港澳大灣區具體規劃快將拍板，可在今年上半年成事，相關概念股有留意的價

值。深圳國際（００１５２）昨日（２２日）逆市上升２仙，以１６元收市，似有資金落行，短

期股價料繼續保持強勢表現。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

