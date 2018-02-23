《傳聞》據外電引述消息人士，蘋果正計劃升級無線耳機ＡｉｒＰｏｄｓ，通過硬體升級以
便頻繁地進行更新。據述於最快於今年發布的新款，將配置升級版無線晶片，而新增防水功能的
款式，計劃最快於明年推出。
最早於今年推出的新型號，將允許用戶在無需觸摸耳機情況下，只需說出「Ｈｅｙ Ｓｉｒ
ｉ」，即可啟動智能語音助手Ｓｉｒｉ。而防水款ＡｉｒＰｏｄｓ主要能夠防濺、防雨水，未必
適用於浸入水中的情形。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
23/02/2018 09:01
《傳聞》蘋果正計劃升級無線耳機ＡｉｒＰｏｄｓ
《傳聞》據外電引述消息人士，蘋果正計劃升級無線耳機ＡｉｒＰｏｄｓ，通過硬體升級以
便頻繁地進行更新。據述於最快於今年發布的新款，將配置升級版無線晶片，而新增防水功能的
款式，計劃最快於明年推出。
最早於今年推出的新型號，將允許用戶在無需觸摸耳機情況下，只需說出「Ｈｅｙ Ｓｉｒ
ｉ」，即可啟動智能語音助手Ｓｉｒｉ。而防水款ＡｉｒＰｏｄｓ主要能夠防濺、防雨水，未必
適用於浸入水中的情形。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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