《傳聞》蘋果正計劃升級無線耳機ＡｉｒＰｏｄｓ

《傳聞》據外電引述消息人士，蘋果正計劃升級無線耳機ＡｉｒＰｏｄｓ，通過硬體升級以

便頻繁地進行更新。據述於最快於今年發布的新款，將配置升級版無線晶片，而新增防水功能的

款式，計劃最快於明年推出。

最早於今年推出的新型號，將允許用戶在無需觸摸耳機情況下，只需說出「Ｈｅｙ Ｓｉｒ

ｉ」，即可啟動智能語音助手Ｓｉｒｉ。而防水款ＡｉｒＰｏｄｓ主要能夠防濺、防雨水，未必

適用於浸入水中的情形。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

