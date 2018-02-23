《傳聞》外地傳媒報道，聲寶（Ｓｈａｒｐ）撤回對海信電器（滬：６０００６０）的訴訟
，關於阻止海信在北美地區以聲寶品牌銷售電視，或使雙方氣氛緩和，重新商討，有助聲寶重返
北美市場。
海信電器於去年１１月中左右，已宣布擬近８億人幣收購東芝電視業務９５％股權。據悉，
海信電器正準備在數星期內，完成收購東芝電視業務，便可於４０年內在全球使用東芝品牌。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
23/02/2018 09:01
《傳聞》聲寶撤銷對海信電器訴訟
《傳聞》外地傳媒報道，聲寶（Ｓｈａｒｐ）撤回對海信電器（滬：６０００６０）的訴訟
，關於阻止海信在北美地區以聲寶品牌銷售電視，或使雙方氣氛緩和，重新商討，有助聲寶重返
北美市場。
海信電器於去年１１月中左右，已宣布擬近８億人幣收購東芝電視業務９５％股權。據悉，
海信電器正準備在數星期內，完成收購東芝電視業務，便可於４０年內在全球使用東芝品牌。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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