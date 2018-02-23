《傳聞》阿里巴巴擬洽購印度新聞資訊Ａｐｐ約一成股權

《傳聞》據印度媒體《Ｌｉｖｅｍｉｎｔ》引述市場消息人士指出，阿里巴巴洽購印度新聞

資訊應用程式（Ａｐｐ）－－Ｄａｉｌｙｈｕｎｔ之１０％至１２％股份。據報阿里巴巴對

Ｄａｉｌｙｈｕｎｔ整體估值接近５億美元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

