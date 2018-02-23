《傳聞》據報中銀監告知幾家銀行，要繼續海航集團提供營運資金

《傳聞》據外媒ＲＤＤＩ引述市場消息人士指出，中銀監告知幾家銀行，要繼續向海航集團

提供營運資金，但不要加速提供貸款。

據報被通知支持海航集團的銀行，包括國家開發銀行、中國進出口銀行、中行

（０３９８８）（滬：６０１９８８）、建行（００９３９）（滬：６０１９３９）和中信銀行

（００９９８）（滬：６０１９９８）。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

