《傳聞》據外媒ＲＤＤＩ引述市場消息人士指出，中銀監告知幾家銀行，要繼續向海航集團
提供營運資金，但不要加速提供貸款。
據報被通知支持海航集團的銀行，包括國家開發銀行、中國進出口銀行、中行
（０３９８８）（滬：６０１９８８）、建行（００９３９）（滬：６０１９３９）和中信銀行
（００９９８）（滬：６０１９９８）。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
23/02/2018 12:59
《傳聞》據報中銀監告知幾家銀行，要繼續海航集團提供營運資金
《傳聞》據外媒ＲＤＤＩ引述市場消息人士指出，中銀監告知幾家銀行，要繼續向海航集團
提供營運資金，但不要加速提供貸款。
據報被通知支持海航集團的銀行，包括國家開發銀行、中國進出口銀行、中行
（０３９８８）（滬：６０１９８８）、建行（００９３９）（滬：６０１９３９）和中信銀行
（００９９８）（滬：６０１９９８）。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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