《魚缸博客》同股不同權準備諮詢，生發發（３８８）廿天線入貨！

《魚缸博客》魚缸最近坐唔定，基本上升完一日，另一日就會跌返，反之亦然。噚日（２２

日）魚缸就碌低咗４６６點，今朝（２３日）又高開返３２３點。其後有內房佬跑出，升幅更加

一度上過４２１點，高見過３１３８６。

生發發（００３８８）先前就關閉咗交易大堂三個月，重新裝修之後，變成香港金融大會堂

及博物館，不過焦點就落咗係「字牆」到，網民齊齊話唔係太吉利。不過呢Ｄ都唔緊要，因為更

重要嘅同股不同權終見眉目喇！生發發將會喺今日下晝，公布有關同股不同權嘅上市架構細則諮

詢文件。

先前生發發ＣＥＯ李小加就講過，預計諮詢期會為期６至８個禮拜，料喺６月初會公布結果

同細則。不過根據市場消息，生發發可能會將諮詢期縮到得返１個月，並唔需要畀１個月時間「

孖屐」做準備，即係同股不同權公司最快４月就可以申請上市，不過正式嘅細則要等今日收市先

知喇。

睇返公仔圖，生發發目前都已經反彈唔少，走勢都可以算穩步向上返，加上下星期三（２８

日）會派成績表，有興趣嘅缸友可以考慮入貨。不過現時魚缸走勢就未完全回穩，可以等到生發

發去返２０天線（約２８０銀）附近再入貨，初步先上望３００蚊！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

