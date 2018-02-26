《傳聞共賞》平安好醫生５月上市，吉利控股成戴姆勒最大股東

《傳聞共賞》平安好醫生５月上市，陸金所最快上半年申請掛牌

吉利控股成戴姆勒最大股東

澳優（０１７１７）布局全球

海螺創業（００５８６）拓環保業務

廣深鐵路（００５２５）強勢有因，鐵路客運票費或上調



《昔日傳聞》蘋果正計劃升級無線耳機ＡｉｒＰｏｄｓ

聲寶撤銷對海信電器訴訟

大灣區快將拍板落行相關概念股

同股不同權諮詢文件明收市後公布

玩具反斗城將再關閉２００家門店及裁員

雲服務需求大落行金蝶（００２６８）

彩電銷售增捧創維（００７５１）

港交所（００３８８）委任史美倫為首位女性主席

天長（０２１８２）孖展暫超購３﹒５倍

內地公立醫院加速改革炒鳳凰醫療（０１５１５）

粵投（００２７０）拓大灣區商機

五礦資源（０１２０８）增加銅鋅等產能

比亞迪（０１２１１）研發高檔新能源車

山東如意欲購Ｔｏｐｓｈｏｐ母企Ａｒｃａｄｉａ

紫金與坦桑尼亞黃金生產商洽談合作

新春效應落行中旅國際（００３０８）ＩＭＡＸ（１９７０）

澳博（００８８０）力爭上葡京年底開幕

蘋果與中國晶片製造商長江存儲洽談訂單

偉業街３８號料短期推售

天然氣價格加速改革

變身有色金屬股，資金捧紫金（０２８９９）

周大福（０１９２９）銅鑼灣舖獲減租３９％

美私募基金黑石９５億美元購回安邦資產

鈷價續高企資金落行洛鉬（０３９９３）



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

