《傳聞》澳優（０１７１７）股價呈強，上周五（２３日）抽高近７％，以６﹒２元收市。
據聞澳優持續全球市場，包括歐美以至南美市場，支持業務穩定增長，對股價有正面影響，宜待
股價回落至６元以下低吸。
另一方面，海螺創業（００５８６）走勢看俏，上周五（２３日）升上２３﹒２５元新高，
上升０﹒３元。傳聞近年大力拓展固廢、危廢處理與垃圾發電業務，成為業務增長動力來源，短
期可望維持強勢，下一個目標價為２５元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
26/02/2018 09:09
《傳聞》澳優（１７１７）布局全球，海螺創業（５８６）拓環保業
《傳聞》澳優（０１７１７）股價呈強，上周五（２３日）抽高近７％，以６﹒２元收市。
據聞澳優持續全球市場，包括歐美以至南美市場，支持業務穩定增長，對股價有正面影響，宜待
股價回落至６元以下低吸。
另一方面，海螺創業（００５８６）走勢看俏，上周五（２３日）升上２３﹒２５元新高，
上升０﹒３元。傳聞近年大力拓展固廢、危廢處理與垃圾發電業務，成為業務增長動力來源，短
期可望維持強勢，下一個目標價為２５元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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