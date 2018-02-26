  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/02/2018 09:06

《傳聞》廣深鐵路（００５２５）強勢有因，鐵路客運票費或上調

　　《傳聞》廣深鐵路（００５２５）持續呈現強勢，上周五（２３日）升上５﹒２元，上升０
﹒３６元，成交逾９０００萬元。傳聞內地鐵路客運票費有可能上調，吸引春江鴨偷步入市，但
現價不宜高追，可在５元邊緣附近低吸。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道26/02/2018
【預算前瞻】麥萃才：政府應向首置放寬按保 保障市民居住權利
生財有道26/02/2018
【預算前瞻】麥萃才：房屋政策仍是最大施政難題 已「無辣可加」
生財有道26/02/2018
【人幣大龍鳳之中美博弈】風險逆轉率悄升 人幣升勢恐難高枕無憂
興證快訊26/02/2018
北水影響
國際動態26/02/2018
股神抱怨 難以合理價購心儀企業
生財有道23/02/2018
【安邦風波】中保監打響強監管新春頭炮 入主安邦人選料成焦點
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休投資—三隻鐵股
陶冬天下 ． 陶冬
股市失樂園 3
星座命理
【狗年開工大吉】初五開工最好？小心生肖相沖！ 3
形象UP！ ． 藍婷
【職場拜年要知禮！】10大拜年「職場禮儀」 2
玄來更精彩 ． 黃美雲
中央肥胖有危險 五分鐘減肚腩神功 4
小薯茶水間 NEW
【開工大吉】同事利是好難逗？醒你5大必勝攻略！ 5
中環人 ． 溫天納
不再炒作概念的狗年股市
鬆一鬆 ． 通通
【一生受用】10個實用的生活小技巧！ 2
食療新意思 ． 陳沛思
【消食化積】新春養生桂圓普洱茶，生熟普洱大不同 7
香港街頭美食
【口袋清單】4間深圳網紅咖啡店 自拍、喝咖啡、消磨一個下午時光 1
綠路閑人 ． lolo
同檯食飯共修行 8
論盡中港台 ． 岑逸飛
【2018預測】戊戌狗年，月食修刑 6
我家私房菜 ． 韋太
【初七吃素】雜錦素炒 3
走肉廚房 ． Cathy Lee
【補脾益氣】金栗芝蔴油飯 2
美女中醫 ． 譚莉英
【新年暴食】減肥大計前功盡廢，綠豆海帶山楂粥瘦身急救 4
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
雞飛狗走重臨？
健康解「迷」
【脾胃弱者食蒜易肚瀉！】配白飯吃可減不適？（內附健脾去濕湯食譜） 4
醫美正當時 ． 張傑
傷皮膚？不能曬太陽？拆解激光美容七大常見誤解 3
我做Marketing ． Michael & Derek
【職場藝術】先道歉，後鬧人！中高層人員的管理之道 2
娛樂情報
黃子華《棟篤特工》6天破2500萬甩「票房毒藥」 影迷齊鼓掌︰吐氣揚眉 3
暢所欲妍 ． 屈穎妍
停一停，忍一忍 203
Member Zone
【家有柴犬 喜事常來】賞你HK$3,888開年大福袋及50份開年利是
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休投資—三隻鐵股
香港街頭美食
【新年必備賀年糕】小編反轉廚房！炮製「色香味俱全」臘味蘿蔔糕（附食譜） 3
What's On
【拜年錦囊】史上最齊親戚關係稱呼表！「夠誠意、夠體面」賀年禮盒推介 2
政是有心 ． 余君雋
不就是打入建制反建制 夠膽推港獨無膽認港獨 27
有種生活 NEW
【深入北韓】80後女生做導遊 帶團走進平壤人的生活 2
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
別看輕白蘿蔔 消滯增強抵抗力一樣掂 8
小薯茶水間 NEW
2018打工仔攻略 麥玲玲教你職場趨吉避凶！ 4
第一桶金 ． 方元
睇盤捉套路避開大戶股 調整不逞強候低吸藍籌 1
陶冬天下 ． 陶冬
算法股災
鬆一鬆 ． 通通
【心理測驗】你第一眼看到什麼，就決定你是什麼樣的人！ 4
玄來更精彩 ． 黃美雲
【對女性不利?!】超級藍血月的啓示 1
健康大晒 NEW
【救心黃金十秒】冬天應如何保護心臟？必須了解的危險信號及緊急應對措施 4
玩樂好去處
【萌犬迎新年】精選4大室內年宵！入手「至抵價」年貨美食攻略 2
抵玩自助遊
【$10,000玩7日】快閃水都威尼斯 米蘭大教堂朝聖 1
星座命理
【玄來咁簡單！】增加財富有妙法
食療新意思 ． 陳沛思
【健脾化痰湯水】南瓜栗子粟米瘦肉湯 1
論盡中港台 ． 岑逸飛
律政司司長的說漏嘴 12
花生味辦公室 ． 玄米米
【搵工最緊要狠】同事見工技巧！跳槽連升3級不是夢
產品簡介

【家有柴犬 喜事常來】分享「喜」氣 內附摺紙教學

【etnet Bonus賞你】E-Max WearHouse 100元現金禮券

【etnet Bonus賞你】新港城中心 至型行李箱保護套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊