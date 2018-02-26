《傳聞》廣深鐵路（００５２５）強勢有因，鐵路客運票費或上調

《傳聞》廣深鐵路（００５２５）持續呈現強勢，上周五（２３日）升上５﹒２元，上升０

﹒３６元，成交逾９０００萬元。傳聞內地鐵路客運票費有可能上調，吸引春江鴨偷步入市，但

現價不宜高追，可在５元邊緣附近低吸。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

