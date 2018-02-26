《傳聞》平安好醫生５月上市，陸金所最快上半年申請掛牌

《傳聞》市場消息透露，中國平安（０２３１８）計劃分拆４間子公司來港上市，當中平安

好醫生的平安健康醫療科技已於１月底遞交上市申請，並將於５月上市。消息又指，同集團的陸

金所計劃於上半年申請上市。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

