《傳聞》吉利控股成戴姆勒最大股東

《傳聞》消息人士指，吉利汽車（００１７５）母企吉利控股集團正以近７５億歐元，收購

德國汽車製造商戴姆勒的公司股權，以成為公司最大股東，持股佔比略低於１０％，現持股達９

﹒６９％。據悉，公司將於數日內公布有關交易，戴姆勒發言人則拒絕回應外電查詢。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

