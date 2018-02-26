《傳聞》網絡遊戲開發商「第七大道」在港上市集資最多３億美元

《傳聞》外媒引述市場消息人士指出，內地網絡遊戲開發商「第七大道」

（７Ｒｏａｄ﹒ｃｏｍ）計劃今年在港ＩＰＯ上市，集資約２億至３億美元，即約１５﹒７億至

２３﹒５億港元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

