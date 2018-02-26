《魚缸博客》安踏（２０２０）銷售前景省鏡，上望４６蚊最牛他屐

《魚缸博客》話咁快魚缸就進入業績期，缸友除咗留意重磅藍戰士外，其他較為大隻嘅中資

股亦一早畀缸友吼實，神州波鞋一哥安踏（０２０２０）跟隨魚缸喺爆發完小股災後開始反彈，

由２月８號最低位３３﹒５５銀至今日高位４０﹒９５銀計，已經彈起咗２２巴仙。街坊李寧

（０２３３１）表現仲搶鏡，由２月９號最低位５﹒４８銀係咁上，同樣以今日最高位７﹒２銀

計，反彈幅度已經超過三成喇。

不過講到業績，博客就覺得，一定係龍頭安踏比較睇高一線，舊年上半年嘅毛利率高達

５０﹒６巴仙，按年上升２﹒７個百分點，李寧同期毛利率有４７﹒７巴仙，反映安踏喺成本控

制同產品定價方面都較強。事實上，安踏近呢幾年嘅毛利率表現相當突出，由２０１３年嘅

４１﹒７巴仙增加至２０１６年嘅４８﹒４巴仙。

安踏毛利率水平遠高於其他街坊，除咗因為在原材料同供應鏈管理有改善外，安踏旗下高端

品牌銷售持續強勁，亦令到安踏成功突圍而出。安踏於２００９年以６億港紙向百麗國際（已於

舊年７月私有化退市），收購意大利運動品牌Ｆｉｌａ喺神州嘅專營權同商標使用權。

隨住神州近呢幾年人均收入不斷提升，安踏呢單「刁」可以話係食正神州消費升級呢條水，

Ｆｉｌａ佔安踏去年上半年嘅收入都有近三成，舊年第三季非安踏品牌嘅銷售按年錄得四至五成

嘅升幅。喺神州消費不斷升級嘅背景下，Ｆｉｌａ佔安踏嘅收入比例應能夠持續提升。另外，安

踏舊年第四季成功買咗童裝品牌ＫｉｎｇＫｏｗ嘅所有股權，現時神州童裝「孖屐」增長同樣強

勁，加上喺Ｆｉｌａ嘅帶動下，應可帶來協同效應。

雖然安踏股價或多或少已反映咗唔少業績利好因素，但現價目前仍然低過唔少大行比嘅「他

屐」，可考慮趁股價回調收集，中線上望瑞信最牛「他屐」４６蚊。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

