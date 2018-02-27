《傳聞》去年紙漿價格急升近五成，包括衛生紙巾等紙品產品有加價壓力，恆安國際
（０１０４４）股價可借勢炒上，昨日（２６日）以７７﹒３元收市，上升０﹒８元，成交額達
１﹒６億元，短期有望再次挑戰８０元大關。
另一方面，國際鐵礦石價格上升１０個月來新高，升勢似乎有餘未盡。市場憂心鋼鐵企業成
本上升，昨日（２６日）一眾鋼鐵股逆市下跌，例如馬鋼（００３２３）昨日下跌９仙，
收４﹒３４元，可能測試４﹒１元至４﹒２元支持位。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
27/02/2018 09:05
《傳聞》紙品加價捧恒安（１０４４）鋼企成本升沽馬鋼（３２３）
《傳聞》去年紙漿價格急升近五成，包括衛生紙巾等紙品產品有加價壓力，恆安國際
（０１０４４）股價可借勢炒上，昨日（２６日）以７７﹒３元收市，上升０﹒８元，成交額達
１﹒６億元，短期有望再次挑戰８０元大關。
另一方面，國際鐵礦石價格上升１０個月來新高，升勢似乎有餘未盡。市場憂心鋼鐵企業成
本上升，昨日（２６日）一眾鋼鐵股逆市下跌，例如馬鋼（００３２３）昨日下跌９仙，
收４﹒３４元，可能測試４﹒１元至４﹒２元支持位。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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