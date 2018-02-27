《傳聞》紙品加價捧恒安（１０４４）鋼企成本升沽馬鋼（３２３）

《傳聞》去年紙漿價格急升近五成，包括衛生紙巾等紙品產品有加價壓力，恆安國際

（０１０４４）股價可借勢炒上，昨日（２６日）以７７﹒３元收市，上升０﹒８元，成交額達

１﹒６億元，短期有望再次挑戰８０元大關。

另一方面，國際鐵礦石價格上升１０個月來新高，升勢似乎有餘未盡。市場憂心鋼鐵企業成

本上升，昨日（２６日）一眾鋼鐵股逆市下跌，例如馬鋼（００３２３）昨日下跌９仙，

收４﹒３４元，可能測試４﹒１元至４﹒２元支持位。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

