《傳聞》市場消息稱，內地調控房地產市場力度未減，銀行首套房利率升勢未止，資金成本
上升，有助遏抑需求。華潤置地（０１１０９）昨日（２６日）逆市下跌５仙，以２９﹒８５元
收市，３０元以上的阻力不輕。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
27/02/2018 09:04
《傳聞》首套房利率升勢未止
《傳聞》市場消息稱，內地調控房地產市場力度未減，銀行首套房利率升勢未止，資金成本
上升，有助遏抑需求。華潤置地（０１１０９）昨日（２６日）逆市下跌５仙，以２９﹒８５元
收市，３０元以上的阻力不輕。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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