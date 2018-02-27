《傳聞》首套房利率升勢未止

《傳聞》市場消息稱，內地調控房地產市場力度未減，銀行首套房利率升勢未止，資金成本

上升，有助遏抑需求。華潤置地（０１１０９）昨日（２６日）逆市下跌５仙，以２９﹒８５元

收市，３０元以上的阻力不輕。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

