《傳聞》中國白銀（８１５）傳分拆金貓銀貓主板上市，明招股

《傳聞》消息人士透露，由中國白銀集團（００８１５）分拆的珠寶零售平台金貓銀貓，將

於明日（２８日）起招股，招股價每股３﹒１５元，集資約６億元，擬於下月１５日主板掛牌。

金貓銀貓於２０１３年成立，銷售自家及第三方品牌的珠寶產品，並設有１２１間實體體驗

店。招股完成後，料中國白銀於對其持股佔比可能由現時６０﹒０７％下降至４５％。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

