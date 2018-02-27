《魚缸博客》大行叫掃貨，信義光能（００９６８）目標衝破４蚊！

《魚缸博客》話咁快嚟到月尾，雖然２月環球股市經歷過過山車般嘅上落，農曆新年過後香

江魚缸亦時跌時升，但博客就覺得近日個市嘅表現平穩，踏入業績期，股市有即日波幅屬於正常

，睇埋華爾街嗰邊個市況，花旗國１０年期美債收益率連日見回落，加上有傳蘋果公司今年又有

新搞作，將會推出多三款新手機畀各位「果迷」繼續追，華爾街三大指數隔晚齊齊彈起，道指仲

反彈成３９９點！

博客最近介紹過好多隻炒業績嘅股份，不過都聽到有啲缸友話唔係好夠膽短炒業績。博客今

日一於同大家推介番已經放咗榜嘅信義光能（００９６８），睇好佢中長線升值呀！

信義光能噚日公布咗去年全年業績，純利２３﹒３２億銀，按年賺多１７巴仙有多。雖然毛

利率由４５﹒８巴仙跌到３５﹒７巴仙，但信義光能ＣＥＯ李友情就同大家派定心丸，有信心今

年毛利將較正面，而且公司新嘅生產線運作逐漸成熟，今年將會發揮效益。

博客都明白公司ＣＥＯ當然唱好自己間公司，所以可以聽多Ｄ其他分析，一於同大家睇吓佢

發表業績後，大行對佢嚟緊嘅展望！

多間大行畀信義光能「掃貨」建議，當中中金嘅「他屐」最牛，睇好上到４﹒６９銀，比噚

日收市價高近４２巴仙；細摩亦指其業績反映太陽能玻璃需求強勁，建議「掃貨」，「他屐」３

﹒８銀。細摩解釋，信義光能上年嘅收入增幅勝預期達５９巴仙，而太陽能玻璃銷售更加較大行

預期高２３巴仙，雖然去年下半年嘅表現唔太理想，但都唔可以否定太陽能玻璃嘅銷售的確強勁

。

博客相信今年南下資金依然強勁，而高回報但估值偏低嘅股份就最受青睞，加上外圍經濟復

甦，所以一啲走國際化嘅企業將會受惠。信義作為行頭大恅，近年積極布局全球化市場，相信今

年真係有機會跑出衝破４銀，缸友不妨入少少貨啦！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

