《傳聞》繼啤酒之後，傳聞內地飲料產品也陸續提價，消息對消費股股價有很大支持作用。
昨日（２７日）股價跌至１６元邊緣的康師傅（００３２２）有留意價值，可在１５﹒５元至
１６元收集，有望重上１７至１８元高位。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
28/02/2018 09:01
《傳聞》康師傅（００３２２）受惠內地飲料產品提價
《傳聞》繼啤酒之後，傳聞內地飲料產品也陸續提價，消息對消費股股價有很大支持作用。
昨日（２７日）股價跌至１６元邊緣的康師傅（００３２２）有留意價值，可在１５﹒５元至
１６元收集，有望重上１７至１８元高位。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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