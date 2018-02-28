《傳聞》粵投（００２７０）獲基金增持

《傳聞》粵海投資（００２７０）昨日（２７日）逆市上升０﹒３元，以１２﹒２２元，成

交金額增加至１﹒４億元。據悉基金大手增持，看中粵投盈利與派息穩增，可以逢低吸納，短期

有力進一步向上挑戰１３元至１４元高位。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

