《傳聞》消息人士透露，騰訊（００７００）有意發展印度科技市場，正牽頭投資位於新德
里的音樂流媒體服務商Ｇａａｎａ，總投資額１﹒１５億美元。
據悉，該公司的初創股東印度媒體和科技公司Ｔｉｍｅｓ Ｉｎｔｅｒｎｅｔ Ｌｔｄ亦有
參與投資。騰訊及Ｇａａｎａ雙方亦未有回應外電查詢。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
28/02/2018 09:01
《傳聞》騰訊（００７００）牽頭投資新德里音樂流公司Ｇａａｎａ
《傳聞》消息人士透露，騰訊（００７００）有意發展印度科技市場，正牽頭投資位於新德
里的音樂流媒體服務商Ｇａａｎａ，總投資額１﹒１５億美元。
據悉，該公司的初創股東印度媒體和科技公司Ｔｉｍｅｓ Ｉｎｔｅｒｎｅｔ Ｌｔｄ亦有
參與投資。騰訊及Ｇａａｎａ雙方亦未有回應外電查詢。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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