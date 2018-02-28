  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/02/2018 09:01

《傳聞》騰訊（００７００）牽頭投資新德里音樂流公司Ｇａａｎａ

　　《傳聞》消息人士透露，騰訊（００７００）有意發展印度科技市場，正牽頭投資位於新德
里的音樂流媒體服務商Ｇａａｎａ，總投資額１﹒１５億美元。
　　據悉，該公司的初創股東印度媒體和科技公司Ｔｉｍｅｓ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｌｔｄ亦有
參與投資。騰訊及Ｇａａｎａ雙方亦未有回應外電查詢。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道28/02/2018
【預算案】陳茂波：退稅75%上限3萬 強積金對沖預留150億
生財有道28/02/2018
【預算案】財爺：要多元經濟發展 投資未來 關愛共享
板塊分析28/02/2018
政策紅利 北水投機 教育股長炒長有
剖析天下28/02/2018
新舊零售商混戰 沃爾瑪績後重挫
剖析天下28/02/2018
聯儲局議息紀錄偏鷹，經濟續增長或加快加息
國際動態28/02/2018
蘋果擬秋季推3新機 強攻亞洲
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
暢所欲妍 ． 屈穎妍
香港的走紅方程式 11
陶冬天下 ． 陶冬
股市失樂園 3
花生味辦公室 ． 玄米米
政府工你以為好好做？公平政策搞到你返工心驚驚！ 3
玄來更精彩 ． 黃美雲
中央肥胖有危險 五分鐘減肚腩神功 5
香港街頭美食
【口袋清單】4間深圳網紅咖啡店 自拍、喝咖啡、消磨一個下午時光 2
鬆一鬆 ． 通通
【一生受用】10個實用的生活小技巧！ 2
中環人 ． 溫天納
不再炒作概念的狗年股市
我家私房菜 ． 韋太
【初七吃素】雜錦素炒 3
食療新意思 ． 陳沛思
【消食化積】新春養生桂圓普洱茶，生熟普洱大不同 7
論盡中港台 ． 岑逸飛
【2018預測】戊戌狗年，月食修刑 6
抗癌煮意 ． Polly
【零失敗湯水】香菇海帶味噌湯，強心護腦營養齊全 4
健康大晒 NEW
【植物奶大比拼】飲牛奶不如飲豆奶？花多眼亂點揀好？ 5
我做Marketing ． Michael & Derek
【職場藝術】先道歉，後鬧人！中高層人員的管理之道 3
健康解「迷」
【壓力迫人】強迫症發作！咬手指是因為情緒欠佳？ 3
政是有心 ． 余君雋
太古城住37000人，8個太古城又住37000人？
心理攻防戰 ． 梁若芊
【女友的抉擇】成熟穩重VS風趣幽默，點樣二選一？
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
雞飛狗走重臨？
What's On
【全新櫻花主題系列】Starbucks春日櫻花杯＋全新的白桃/柚子布甸 3
打工秘笈
【拜拜假期後遺症！】只需要6步，馬上回復最佳工作狀態！ 4
娛樂情報
黃子華《棟篤特工》6天破2500萬甩「票房毒藥」 影迷齊鼓掌︰吐氣揚眉 3
暢所欲妍 ． 屈穎妍
停一停，忍一忍 207
Member Zone
【家有柴犬 喜事常來】賞你HK$3,888開年大福袋及50份開年利是
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休投資—三隻鐵股
香港街頭美食
【新年必備賀年糕】小編反轉廚房！炮製「色香味俱全」臘味蘿蔔糕（附食譜） 3
政是有心 ． 余君雋
不就是打入建制反建制 夠膽推港獨無膽認港獨 27
What's On
【拜年錦囊】史上最齊親戚關係稱呼表！「夠誠意、夠體面」賀年禮盒推介 2
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
別看輕白蘿蔔 消滯增強抵抗力一樣掂 8
有種生活 NEW
【深入北韓】80後女生做導遊 帶團走進平壤人的生活 2
小薯茶水間 NEW
2018打工仔攻略 麥玲玲教你職場趨吉避凶！ 4
第一桶金 ． 方元
睇盤捉套路避開大戶股 調整不逞強候低吸藍籌 1
鬆一鬆 ． 通通
【心理測驗】你第一眼看到什麼，就決定你是什麼樣的人！ 4
陶冬天下 ． 陶冬
算法股災
健康大晒 NEW
【救心黃金十秒】冬天應如何保護心臟？必須了解的危險信號及緊急應對措施 4
玄來更精彩 ． 黃美雲
【狗年風水攻略】東南財來 正北有災
抵玩自助遊
【$10,000玩7日】快閃水都威尼斯 米蘭大教堂朝聖 1
玩樂好去處
【萌犬迎新年】精選4大室內年宵！入手「至抵價」年貨美食攻略 2
星座命理
【玄來咁簡單！】增加財富有妙法
論盡中港台 ． 岑逸飛
律政司司長的說漏嘴 12
食療新意思 ． 陳沛思
【健脾化痰湯水】南瓜栗子粟米瘦肉湯 1
健康解「迷」
【齊抗流感】港大教授袁國勇授「健康保本法」 2
產品簡介

【家有柴犬 喜事常來】分享「喜」氣 內附摺紙教學

【etnet Bonus賞你】E-Max WearHouse 100元現金禮券

【etnet Bonus賞你】新港城中心 至型行李箱保護套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊