《傳聞》薪俸稅退稅上限提高至三萬

《傳聞》消息指，財政司司長陳茂波在今日發表的財政預算案中，公布減輕中產階級壓力的

措施，包括將薪俸稅及個人入息課稅的退稅額上限由２萬元上調至３萬元等，料預算將提供超過

４００億元的短期紓困措施。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

