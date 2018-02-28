《傳聞》消息指，財政司司長陳茂波在今日發表的財政預算案中，公布減輕中產階級壓力的
措施，包括將薪俸稅及個人入息課稅的退稅額上限由２萬元上調至３萬元等，料預算將提供超過
４００億元的短期紓困措施。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
28/02/2018 09:01
《傳聞》薪俸稅退稅上限提高至三萬
《傳聞》消息指，財政司司長陳茂波在今日發表的財政預算案中，公布減輕中產階級壓力的
措施，包括將薪俸稅及個人入息課稅的退稅額上限由２萬元上調至３萬元等，料預算將提供超過
４００億元的短期紓困措施。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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