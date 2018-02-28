《傳聞》市場消息指，微軟創辦人比爾蓋茨有份參投的癌症檢測創企Ｇｒａｉｌ，計劃今年
卦港上市籌５億美元，現正與顧問商討中，但最終集資額仍未決定。
根據該公司網頁顯示，公司投資者包括比爾蓋茨，以及亞馬遜創始人Ｊｅｆｆ Ｂｅｚｏｓ
旗下私人基金。
港交所近日已就修訂「同股不同權」、第二上市及生物科技公司上市規則發表諮詢文件。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
28/02/2018 14:19
《傳聞》蓋茨參投的癌症檢測創企Ｇｒａｉｌ港上市籌５億美元
《傳聞》市場消息指，微軟創辦人比爾蓋茨有份參投的癌症檢測創企Ｇｒａｉｌ，計劃今年
卦港上市籌５億美元，現正與顧問商討中，但最終集資額仍未決定。
根據該公司網頁顯示，公司投資者包括比爾蓋茨，以及亞馬遜創始人Ｊｅｆｆ Ｂｅｚｏｓ
旗下私人基金。
港交所近日已就修訂「同股不同權」、第二上市及生物科技公司上市規則發表諮詢文件。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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