《傳聞》蓋茨參投的癌症檢測創企Ｇｒａｉｌ港上市籌５億美元

《傳聞》市場消息指，微軟創辦人比爾蓋茨有份參投的癌症檢測創企Ｇｒａｉｌ，計劃今年

卦港上市籌５億美元，現正與顧問商討中，但最終集資額仍未決定。

根據該公司網頁顯示，公司投資者包括比爾蓋茨，以及亞馬遜創始人Ｊｅｆｆ Ｂｅｚｏｓ

旗下私人基金。

港交所近日已就修訂「同股不同權」、第二上市及生物科技公司上市規則發表諮詢文件。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

