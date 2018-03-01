《傳聞》金蝶（２６８）炒雲業務增長，上實（００３６３）炒注資

《傳聞》港股昨日（２８日）急跌逾４００點，但金蝶國際（００２６８）卻逆市上升

５﹒６％，以５﹒６４元收市，上升０﹒３元。據聞金蝶雲業務客戶穩增，支持股價向上突破，

短期走勢仍可看好，可逢低吸納。

另一方面，上海實業（００３６３）昨日（２８日）亦逆市上升０﹒２５元，以２１﹒９５

元收市，股價在２０元至２１元水平有不俗支持。據悉，上海實業股價靠穩，可能與母公司續有

資產注入有關，包括養老與醫療業務等。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

