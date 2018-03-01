《傳聞》海航全球裁員１０萬人

《傳聞》外電引述消息指，海航計劃今年全球裁員１０萬人，相當於員工總數約四分一，並

指已向駐海口員工正式通知裁員計劃，而航空相關部門則無影響。

據悉，海航正拖欠中國航油約３０億元人民幣款項。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

