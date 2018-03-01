《傳聞》基金兩會期間減持Ａ股設限

《傳聞》外電引述消息人士報道，中證監要求部分基金在兩會期間，不能出現淨賣出情況，

故有部分基金趕在兩會前減持。市場憂慮內地基金會轉沽港股套現，以應付基金贖回



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

