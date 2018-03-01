《傳聞》國家集成電路產業基金第二期擬募集最多２０００億元人幣

《傳聞》知情人士稱，中國目前正在進行國家集成電路產業投資基金二期的成立工作，二期

擬募集１５００億至２０００億元人民幣，計劃今年完成。出資暫者包括：中央財政、一些國有

企業和一些地方政府等。

該基金一期已經投資超過２０家上市公司，包括中興（００７６３）和中芯（００９８１）

等。

２０１４年９月國家集成電路產業投資基金首期成立，最終募集１３８７億元人民幣。



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