《傳聞》小米考慮內地和香港雙重上市

《傳聞》市場消息人士指，中國有關部門已要求小米於內地上市，故小米現正考慮於香港及

內地雙重上市，惟計劃仍可能有變。

據悉，預計小米將於今年下半年進行（ＩＰＯ），籌資１００億美元，有可能成為今年全球

最大規模ＩＰＯ。其中一位知情人士稱，小米的估值目標為８００億至１０００億美元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

