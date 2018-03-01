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即市新聞

01/03/2018 15:49

《傳聞》復星國際（６５６）收購侈服裝品牌Ｗｏｌｆｏｒｄ控股權

　　《傳聞》奧地利報章引述消息人士指出，復星國際（００６５６）今日將公布收購以奧地利
為總部的全球知名的奢侈服裝品牌Ｗｏｌｆｏｒｄ　５１％控股權。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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