《傳聞》復星國際（６５６）收購侈服裝品牌Ｗｏｌｆｏｒｄ控股權

《傳聞》奧地利報章引述消息人士指出，復星國際（００６５６）今日將公布收購以奧地利

為總部的全球知名的奢侈服裝品牌Ｗｏｌｆｏｒｄ ５１％控股權。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

