《魚缸博客》ＱＱ（７００）憧憬炒業績，候低入市望觸４６０銀！

《魚缸博客》花旗國加息憂慮持續升溫，道指噚晚（２８日）剷低３８０點收２５０２９點

。今朝（１日）香江魚缸一開波就跟住碌落山，低開３６７點報３０４７６點。幸而股王ＱＱ（

００７００）拗腰倒升，內地錢莊彈高，魚缸喺午收前都曾多倒升最多１００點報３０９４５點

。魚缸如此震盪起伏，相信有唔少缸友都舉晒白旗。

觀乎這勢頭，博客建議各位鄉親父老實行「炒股不炒市」，咁就可以避過大市嘅波幅啦！為

見及此，博客見到今日股王ＱＱ直情可以轉身射個三分波，開市後跌咗２蚊，勢估唔到後勁凌厲

，仲一度逼近４４５銀添，叻！

股王ＱＱ即將喺今月２１日放榜，可望趁業績憧憬博炒上。加上憧憬ＱＱ可在南下北水推波

助瀾下，推高股價向上。

翻查番歷史，有好多間大行都睇好股王ＱＱ架！其中中金早前豪畀「最牛價」５４０銀添呀

！中金仲話，以微信、淘寶和支付寶為代表嘅移動互聯網，正在改變神州消費者嘅生活，逐漸向

中小城市，同埋唔同年齡層嘅用戶滲透。所以先預計佢可以不斷保持增長咁話喎！

睇番公仔圖，目前股王ＱＱ嘅１４日ＲＳＩ水平，仍處於５１中軸水平，未算超買，睇好股

王ＱＱ嘅缸友，不妨可在４３０蚊吸納，上望４６０銀！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

