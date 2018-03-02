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即市新聞

02/03/2018 09:00

《傳聞共賞》小米下月申請港上市，賓仕孖展暫超購１９３倍

　　《傳聞共賞》小米下月申請港上市，或成首批同股不同權企業
　　　　　　　　賓仕（０１７０５）孖展暫超購１９３倍
　　　　　　　　浮法玻璃價續升資金落行信義玻璃（００８６８）
　　　　　　　　地產股追落後，憧憬公私營合作建屋
　　　　　　　　廣汽（０２２３８）計劃進軍美國

　　《昔日傳聞》海航全球裁員１０萬人
　　　　　　　　基金兩會期間減持Ａ股設限
　　　　　　　　金蝶國際（００２６８）逆市升少炒雲業務客戶增長
　　　　　　　　上海實業（００３６３）炒資產注入
　　　　　　　　薪俸稅退稅上限提高至三萬
　　　　　　　　騰訊牽頭投資印度音樂流媒體初創公司
　　　　　　　　康師傅（００３２２）受惠內地飲料產品提價
　　　　　　　　粵投（００２７０）獲基金增持
　　　　　　　　蘋果秋季發布三款新手機，歷來最大ｉＰｈｏｎｅ
　　　　　　　　中國白銀（８１５）傳分拆金貓銀貓主板上市
　　　　　　　　紙品加價捧恆安（０１０４４）
　　　　　　　　鋼鐵企業成本升資金沽馬鋼（００３２３）
　　　　　　　　首套房利率升勢未止
　　　　　　　　平安好醫生５月上市，陸金所最快上半年申請掛牌
　　　　　　　　吉利控股成戴姆勒最大股東
　　　　　　　　澳優（０１７１７）布局全球
　　　　　　　　海螺創業（００５８６）拓環保業務
　　　　　　　　廣深鐵路（００５２５）強勢有因，鐵路客運票費或上調
　　　　　　　　蘋果正計劃升級無線耳機ＡｉｒＰｏｄｓ
　　　　　　　　聲寶撤銷對海信電器訴訟
　　　　　　　　大灣區快將拍板落行相關概念股
　　　　　　　　同股不同權諮詢文件明收市後公布　　　　　
　　　　　　　　玩具反斗城將再關閉２００家門店及裁員
　　　　　　　　雲服務需求大落行金蝶（００２６８）
　　　　　　　　彩電銷售增捧創維（００７５１）
　　　　　　　　港交所（００３８８）委任史美倫為首位女性主席
　　　　　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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