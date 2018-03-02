《傳聞》浮法玻璃價升捧信義（８６８），廣汽（２２３８）拓美市

《傳聞》受到環保因素與需求上升帶動下，今年來內地浮法玻璃價格延續去年的升勢，有利

玻璃企業毛利提升。信義玻璃（００８６８）昨日（１日）勁升１０％，以１３﹒４元收市，向

上形態可持續，宜在１３元附近低吸。

另一方面，廣汽集團（０２２３８）股價昨日（１日）力守１７元水平，以１７﹒３６元，

微跌４仙。據悉，廣汽計劃拓展海外市場，明年可能進軍美國市場，在１６元至１７元水平有留

意價值。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

