《傳聞》受到環保因素與需求上升帶動下，今年來內地浮法玻璃價格延續去年的升勢，有利
玻璃企業毛利提升。信義玻璃（００８６８）昨日（１日）勁升１０％，以１３﹒４元收市，向
上形態可持續，宜在１３元附近低吸。
另一方面，廣汽集團（０２２３８）股價昨日（１日）力守１７元水平，以１７﹒３６元，
微跌４仙。據悉，廣汽計劃拓展海外市場，明年可能進軍美國市場，在１６元至１７元水平有留
意價值。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
02/03/2018 09:12
《傳聞》浮法玻璃價升捧信義（８６８），廣汽（２２３８）拓美市
《傳聞》受到環保因素與需求上升帶動下，今年來內地浮法玻璃價格延續去年的升勢，有利
玻璃企業毛利提升。信義玻璃（００８６８）昨日（１日）勁升１０％，以１３﹒４元收市，向
上形態可持續，宜在１３元附近低吸。
另一方面，廣汽集團（０２２３８）股價昨日（１日）力守１７元水平，以１７﹒３６元，
微跌４仙。據悉，廣汽計劃拓展海外市場，明年可能進軍美國市場，在１６元至１７元水平有留
意價值。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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