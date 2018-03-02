《傳聞》地產股追落後，憧憬公私營合作建屋

《傳聞》善用地產商手上大量農地，進行公私營合作建屋計劃傳聞有進展，各大地產商比前

有更大意欲進行農地改用途的補地價商討。地產股追落後，新地（０００１６）昨日（１日）升

上１３１﹒８元，上升１﹒１元，強勢可望持續。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

