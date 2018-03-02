《傳聞》賓仕（０１７０５）孖展暫超購１９３倍

《傳聞》台灣連鎖飲料品牌「天仁茗茶」之本港特許經營商賓仕國際（０１７０５）昨日（

１日）第四日孖展，錄得１９﹒４億元認購，即超購１９３倍。

該股將於下周二（６日）正午截止招股，全球發售約１億股，其中１０％即１０００萬股在

港發售，９０％為國際配售，招股價介乎０﹒８０元至１元。按每手４０００股計算，入場費

４０４０﹒３１元，預期３月１４日於聯交所掛牌。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

