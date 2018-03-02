《傳聞》港交所（００３８８）有意競購以色列交易所

《傳聞》據外電引述消息人士報道，港交所（００３８８）等全球逾１０間交易所，有興趣

收購以色列特拉維夫證券交易所（Ｔｅｌ Ａｖｉｖ Ｓｔｏｃｋ Ｅｘｃｈａｎｇｅ）。

其他競購者包括新加坡、倫敦、多倫多、澳洲及華沙交易所。

特拉維夫交易所曾表示，擬尋找海外戰略投資者，欲出售７１﹒７％股權



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

