《傳聞》市場消息指，天齊鋰業（深：００２４６６）考慮今年在港上市，規模不超過５億
美元（約３９﹒１億元）。
另外，江西贛鋒鋰業上月底亦已向聯交所遞交上市申請。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
02/03/2018 15:08
《傳聞》天齊鋰業考慮今年港上市，籌集不超過５億美元
《傳聞》市場消息指，天齊鋰業（深：００２４６６）考慮今年在港上市，規模不超過５億
美元（約３９﹒１億元）。
另外，江西贛鋒鋰業上月底亦已向聯交所遞交上市申請。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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